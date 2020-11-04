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Выборы президента США - 2020

Главный индекс Франкфуртской биржи вырос на 1,95% к окончанию торгов

Другой индекс этой биржи - MDax, который объединяет 60 компаний средней руки, - увеличился на 2,52%

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в среду на 1,95% к окончанию торгов, несмотря на сохраняющуюся неопределенность исхода выборов в США. Это следует из данных торговой площадки.

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DAX, несмотря на сокращение в начале дня, в конечном итоге вырос до уровня в 12 324,22 пункта. Другой индекс Франкфуртской фондовой биржи - MDax, который объединяет 60 компаний средней руки, - увеличился на 2,52%, до 27 241,37 пункта.

По мнению экспертов, опасения инвесторов, что произойдет значительное падение котировок в связи с неопределенным исходом президентских выборов в США, не оправдались. В то же время аналитики предупреждают, что, пока не будет окончательно ясно, кто станет следующим президентом США, возможны колебания основных биржевых показателей.

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ГерманияВыборы президента США - 2020
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