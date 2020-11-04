Польский регулятор подтвердил получение апелляции от "Газпрома" по "Северному потоку - 2"

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши получило от "Газпрома" апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на свое решение наложить штраф на российскую компанию в размере около €6,467 млрд ($7,6 млрд). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"В ведомство поступила апелляция одной компании - "Газпрома". Обжалование подается в суд по защите конкуренции и прав потребителей посредством UOKiK. В соответствии с регламентом глава управления передает его вместе с материалами дела в суд безотлагательно, в течение трех месяцев с даты подачи апелляции. Дальнейший ход этого дела будет зависеть от суда", - проинформировали в пресс-службе.

7 октября польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту "Северный поток - 2", заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, "Газпромом" и европейскими инвесторами - OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. В Варшаве убеждены, что участники проекта должны были предварительно уведомить UOKiK и получить согласие. Расторгнуть соглашения партнеры должны в течение 30 дней, сообщали в UOKiK.

При этом инвесторов ведомство оштрафовало на суммы, соответствующие 10% годового оборота. От "Газпрома" UOKiK рассчитывает получить 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а от его европейских партнеров - 234 млн злотых ($61 млн). Некоторые из этих компаний подтвердили ТАСС получение претензий, но, как и "Газпром", выразили свое несогласие с их сутью.

Информировавший 4 ноября о подаче в польский суд апелляционной жалобы "Газпром" сообщил также, что при обжаловании решение польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения вышестоящего суда.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.