Лукашенко обратился к Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным озвучил инициативу о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Шла речь о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Белоруссию в 2021 году. "Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", - цитирует сообщение пресс-службы агентство БелТА.

В понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика поставит основной объем нефти в 2021 году трубопроводным транспортом из России, но будут и альтернативные поставки. По его словам, годовой объем поставок российской нефти на белорусские НПЗ оценивается в 18-20 млн тонн.

О перевалке белорусских грузов в порту Усть-Луга

Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили вопросы перевалки белорусских грузов в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также сотрудничество двух стран в военной сфере. "Из иных актуальных тем разговора [обсудили] вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество", - цитирует сообщение агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии поручил правительству подготовить предложение о переориентации торговых потоков республики из портов Прибалтики на другие. Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

Также ранее сообщалось, что "Лукойл" получил от "Белнефтехима" заявку на перевалку нефтепродуктов через распределительный перевалочный комплекс Высоцк в Ленинградской области и изучает ее.

Возможность переориентации белорусских грузов в порты Ленинградской области ранее обсуждалась во время визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Белоруссию. На встрече с Дрозденко в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что республика готова рассмотреть возможность строительства собственного морского терминала в Ленинградской области.

Другие темы

Президенты России и Белоруссии в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию в США, Польше, Литве и на Украине. "Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты "предметно и обстоятельно обсудили самый широкий спектр тем". В частности, они затронули тему Белорусской АЭС, первый энергоблок которой во вторник был включен в объединенную энергосистему республики, после чего Литва заявила о прекращении закупок электроэнергии в Белоруссии и ее пропуска в свои энергосети. "Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему", - отмечается в сообщении.