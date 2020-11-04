Торги на Парижской бирже закрылись ростом главного индекса CAC-40 на фоне выборов в США

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, повысился в среду до 4 922,85 пункта к закрытию торгов в условиях неопределенности в отношении исхода выборов в США. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По сравнению с началом нынешней недели упомянутый показатель вырос в итоге на 7,15%, компенсировав таким образом сильное падение на минувшей неделе. "На данный момент главный промежуточный результат состоит в том, что обещанная "голубая волна" демократов сошла на нет", - отметил французский биржевой эксперт Дидье Сен-Жорж, указав на минимальный разрыв в голосах между кандидатами и перспективу сохранения республиканского большинства в Сенате.

Как подчеркивают аналитики, в деловых кругах опасались, что крупные компании будут ослаблены в случае осуществления программы демократа Джозефа Байдена.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, затягивается. По последней информации телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост главы государства необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.