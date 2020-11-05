Исследование: треть россиян увеличили расходы во время второй волны пандемии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти треть россиян за время второй волны пандемии коронавируса увеличили свои расходы, тратя больше на покупку лекарств, транспорт, заказ еды и развлечения. Об этом говорится в исследовании портала Rambler и Qiwi.

Согласно опросу, проведенному в октябре среди более чем 5,7 тыс. россиян, у большинства (42%) респондентов объемы расходов остались на прежнем уровне, 27% опрошенных были вынуждены сократить свои траты, а у 31% расходы выросли. Люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств (13%), транспорт (6%), развлечения, образование и отдых (5%), заказ еды (4%) и шопинг (3%).

При этом две трети (64%) опрошенных не могут увеличивать свои накопления, каждый десятый (12%) стал копить меньше, чем раньше. 10% опрошенных начали копить больше на семейные нужды (товары для дома, себя и семьи, ремонт), 5% стали больше откладывать на долгосрочные цели - ипотеку, покупку автомобиля или на отпуск в 2021 году.

Что касается соблюдения мер безопасности в период пандемии осенью, опрос показал, что 46% респондентов стараются строже соблюдать меры предосторожности после объявления о росте числа заболевших. 25% выезжают из дома только по делам (в больницу, на работу, в магазин), а 21% максимально придерживается режима самоизоляции. В то же время 43% опрошенных продолжают вести активную социальную жизнь или выполняют только необходимый минимум требований - ограничиваются ношением масок и перчаток.

"Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Среди безналичных способов оплаты самым популярным является банковская карта. Ее используют 52% респондентов, причем у большинства (42%) карты с возможностью бесконтактной оплаты. Оплата через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay является основной у 15% опрошенных. При этом наличными все еще оплачивают покупки 28% опрошенных", - отмечается в исследовании.