"Аэрофлот" возобновляет полеты в Токио

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в четверг возобновляет полеты из Москвы в Токио, прерванные на фоне пандемии коронавируса весной этого года. Как следует из расписания "Аэрофлота", первый рейс вылетит в четверг в 22:30 мск.

Как ранее сообщала компания, полетная программа возобновится с одного раза в неделю, позже количество полетов планируется увеличить до двух в неделю - по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

Авиасообщение с Японией было возобновлено 1 ноября. Полеты в Токио уже возобновила дальневосточная "Аврора". После возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию на Мальдивы и Кубу.