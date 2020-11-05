Минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 для легковых авто составит 255 рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минимальная стоимость проезда по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составит 255 рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"Для владельцев транспондеров T-pass проезд по всем 105 километрам третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр, для водителей грузового транспорта (четвертая тарифная группа) с T-pass - 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту с транспондером госкомпании "Автодор" от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" составит 50%", - говорится в сообщении.

В госкомпании уточнили, что тарифы разработаны по принципу "дальше едешь - меньше платишь". Например, проезд от М-11 до М-8 "Холмогоры" на автомобиле первой категории (54 километра) обойдется в 182 рубля, четвертой категории - 595 рублей. За более короткий маршрут протяженностью 15 километров, например, от М-11 до съезда на региональную дорогу Николькое - Горки владелец транспондера T-pass получит скидку в 15%. Если он едет на легковой машине, то заплатит 55,25 рубля, на грузовой - 178,5 рубля.

В госкомпании также сообщили, что если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В таком случае скидки не предусмотрены. "Стоимость проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 - 250 рублей. А по самому короткому маршруту от М-11 до дороги Николькое - Горки - 65 рублей", - добавили в госкомпании. При этом водитель грузового автотранспорта за проезд от М-11 до М-7 заплатит 1 660 рублей при предоплате и постоплате.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.