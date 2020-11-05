Исследование: жители Петербурга платят больше других россиян за занятия спортом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Занятия спортом дороже всего обходятся жителям Санкт-Петербурга, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование", которое находится в распоряжении ТАСС. Дешевле всего тренировки в группах общей физической подготовки (ОФП) стоят в Курской области, а также в Калмыкии, где, например, занятия плаванием обойдутся в два раза дешевле, чем в среднем по стране.

К таким заключения компания пришла, проанализировав данные Росстата, коммерческие предложения спортивных клубов и собственную аналитику.

"Занятия в группе общей физической подготовки, если ходить на них 1-2 раза в неделю, в среднем по стране обходятся в 3 194 рублей в месяц. Занятия плаванием при такой же регулярности чуть дороже - 3 203 рублей в месяц по России в целом", - пояснили в дочерней компании Сбербанка.

В зависимости от региона стоимость здорового образа жизни может немного отличаться. Так, дешевле всего ходить в бассейн в Калмыкии, где плавание обойдется в 1 454 рублей в месяц. Поплавать по невысоким ценам также можно в Чувашии (1 457 рублей в месяц), Оренбургской области (1 485 рублей), Мордовии (1 514 рублей) и Карачаево-Черкесии (1 652 рублей).

Спорт в регионах

Самым дорогим для занятий плаванием регионом оказался Санкт-Петербург, где тренировки 1-2 раза в неделю обойдутся почти в 5 000 рублей в месяц. Это в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Выше общероссийских показателей также стоимость плавания в Крыму (4 545 рублей в месяц), Севастополе (4 250 рублей), Москве (4 235 рублей) и Краснодарском крае (4 025 рублей).

Лидером по цене занятий в группах общей физической подготовки (ОФП) стала Сахалинская область, где тренировки стоят 5 144 рублей в месяц (в 1,6 раза выше средних цен по стране). Дорого занятия ОФП обойдутся также в Москве (4 404 рублей), Магаданской области (4 200 рублей), Московской области (4 065 рублей) и Санкт-Петербурге (4 011 рублей).

Меньше всего тренировки в группах общей физической подготовки стоят в Курской области - 956 рублей в месяц, это в три раза меньше, чем в среднем по стране. Лидерами по минимальной стоимости занятий также оказались Северная Осетия (1 494 рублей), Оренбургская (1 538 рублей), Астраханская (1 596 рублей) и Тамбовская области (1 712 рублей).

В компании "Сбербанк страхование" также добавили, что страховку для снижения риска дорогостоящего лечения в случае спортивной травмы покупают россияне, занимающиеся даже не самыми травматичными видами спорта. Например, на плавание, по данным компании, приходится около 7% страховых договоров. Также защиту от травм и несчастных случаев выбирают россияне, которые любят бег (19% от общего количества заключенных в компании страховых договоров), хоккей (13%), футбол (10%), художественную гимнастику (9%) и конный спорт (5%).