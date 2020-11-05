CNBC: Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на $3,1 млрд. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос в августе сбыл ценные бумаги Amazon на сумму свыше $3,1 млрд, а в феврале - более чем $4,1 млрд. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций в текущем году более $10,3 млрд по сравнению с $2,8 млрд в прошлом году.

Выручка Amazon в третьем квартале этого года составила $96,1 млрд, увеличившись на 37% по сравнению с $70 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла $6,3 млрд, то есть $12,37 на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые - на 37%.