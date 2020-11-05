Инвестор в 2023 году начнет строительство завода пищевой промышленности в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Компания "Приморский кондитер" в 2023 году начнет строить в территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" завод пищевой промышленности, который сможет выпускать ежегодно 90 тыс. тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, замороженных и готовых блюд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Проект завода пищевой промышленности стал одним из пунктов разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа утвержден в конце сентября председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Проект в ТОР "Надеждинская" АО "Производственно-логистический комплекс "Приморский кондитер" подразумевает строительство завода пищевой промышленности с производственными линиями по направлениям: кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, комбинат питания мощностью 90 тыс. тонн в год. Строительство будет вестись в 2023-2028 годах", - сообщили в пресс-службе.

Кондитерское производство будет выпускать 500 наименований конфет и печенья. В частности, здесь будут производить печенье, трюфельные конфеты, вафли, бисквитные изделия. Кроме того, предусматривается размещение участка по производству хлебобулочных изделий. В комплексе отдельно стоящих зданий будет открыт комбинат питания, он включит в себя главный производственный корпус, здание овощехранилища и три здания по комплексу производства овощей и ягод.

В этом комплексе будут производить готовые блюда и полуфабрикаты, которые будут поставляться в учебные заведения, детские сады, больницы, центры отдыха. Комбинат будет выпускать первые и вторые блюда, салаты, напитки и охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты. Здания овощехранилища и комплекса по производству овощей и ягод будут обеспечивать комбинат сырьем. Кроме того, здесь продукцию будут продавать сторонним потребителям, уточнили в пресс-службе.

В марте в Минсельхозе Приморья сообщили ТАСС, что компания планирует вводить завод в строй постепенно, в несколько этапов. По данным регионального министерства, в этот проект будет вложено более 7 млрд рублей, он позволит создать 1,4 тыс. рабочих мест.