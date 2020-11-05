Торги в Гонконге открылись ростом индекса Hang Seng на 2,47% на фоне выборов в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в четверг уверенным ростом котировок на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Индекс Hang Seng поднялся на 614 пунктов (2,47%) и достиг значения 25 500, свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой площадки.

"Рынок ожидает победы Байдена на выборах в США", - отметил биржевой аналитик Фрэнсис Лунь.

Положительная динамика охватила 46 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с высокотехнологичным экспортом.

На 4,42% подорожали акции китайского интернет-гиганта Tencent - до 614,5 гонконгского доллара за бумагу. На 5,4% улучшились позиции корпорации ZTE - крупного производителя телекоммуникационного оборудования. На 5,69% повысилась рыночная капитализация разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology.