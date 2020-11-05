Торги на биржах материкового Китая проходят в плюсе на фоне выборов в США

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Положительная динамика продолжается второй день подряд на Шанхайской фондовой бирже на фоне президентских выборов в США. Согласно данным с ее официального сайта, основной индекс данной площадки на начало торгов в четверг вырос на 0,86%, до отметки 3305,58.

Сильнее всего прибавили в цене акции компаний, работающих в сферах электронного оборудования, автомобильной промышленности и телекоммуникационных технологий. Днем ранее индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, по итогам торгов поднялся на 0,19%, до отметки 3277,44.

Чуть сильнее выросли в четверг утром котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,04%, до отметки 13802,18.

Последние два дня торги на биржах материкового Китая проходят без сильных колебаний. Слабая реакция инвесторов на происходящие в США события может объяснятся тем, что участники рынка по-прежнему ожидают итогов выборов, а также замкнутостью самого фондового рынка Китая.