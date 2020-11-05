Установка солнечных батарей для экономии дизтоплива началась в удаленных селах Чукотки

ТАСС, 5 ноября. Установка солнечных батарей началась в селах Марково, Канчалан и Снежное на Чукотке. Об этом в четверг сообщил губернатор округа Роман Копин на своей странице в Instagram.

"Северный завоз - процесс затратный и часто зависит от погодных условий, поэтому развитие возобновляемой энергетики в Арктике - задача стратегическая. Сейчас в балансе Чукотского автономного округа более 60% "чистой энергии" - атом, ветер и газ. Использование альтернативных источников энергии в малых селах еще в самом начале, но уже есть готовые проекты. <...> Приступили к реализации трех электростанций в селах Анадырского района: Канчалан - 400 кВт, Снежное - 180 кВт и Марково - 800 кВт", - говорится в сообщении губернатора.

По информации главы региона, в Канчалане и Снежном уже протянули линии электропередачи, сейчас устанавливают панели. Запуск запланирован на конец этого года. В Маркове строительство завершится в 2021 году.

В июле этого года окружные власти сообщали журналистам о подготовке проектов по установке солнечных батарей в трех труднодоступных селах. Населенные пункты Марково, Канчалан и Снежное были выбраны с учетом данных солнечной активности на полуострове.

Что касается дальнейших планов, власти Чукотки также намерены реализовывать проекты, связанные с энергией ветра. В округе уже давно успешно работает Анадырская ветряная электростанция - самая крупная в российской Арктике. Она стабильно снабжает электричеством Анадырский узел. Первый этап модернизации прошел три года назад, в 2021 году готовится второй этап.

"Компания "Нордмарин" развивает проект: построили две ветростанции в Беринговском и Усть-Белой (населенные пункты на Чукотке), каждая по 450 кВт. Сейчас ведутся наладочные работы. В Беринговском запуск в конце этого года, а в Усть-Белой - в первом квартале 2021-го. Использование возобновляемой энергии сократит расходы на дорогой северный завоз и снизит экономически обоснованные тарифы на 3-5%, уменьшив нагрузку на бюджет. Кроме того, улучшится экология - снизится уровень выбросов на 15-20%. В случае успеха проектов будем использовать в комплексе и масштабировать на другие населенные пункты", - написал Копин.

Северный завоз

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий.

Вице-премьер правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев летом этого года поручил федеральным министерствам в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении господдержки компаниям, организующим северный завоз.