Три новых инвестиционных проекта реализуют в ульяновском промпарке "Платформа"

УЛЬЯНОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Инвесторы реализуют три новых инвестиционных проекта на площадях промышленного парка "Платформа" в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"Сейчас уже завершено строительство индустриального парка второй очереди - трех производственных корпусов общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Здесь в ближайшее время будет реализовано три инвестиционных проекта", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что на большей части площадей разместит производство отечественная компания в сфере современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. "Производственный корпус строился с учетом потребностей этого инвестора. Компания планирует создать более 700 новых высокотехнологичных рабочих мест", - уточнил губернатор.

По его словам, еще порядка 70 человек примет на работу шведская компания - производитель изделий из алюминия "Интернэшнл алюминиум кастинг". "Инвестор уже получил статус резидента особой экономической зоны и использует возможность быстрого запуска производства на готовых площадях индустриального парка. На следующем этапе проекта планируется строительство собственного производственного модуля на территории ульяновской ОЭЗ", - отметил Морозов.

Третьим проектом станет производство уже действующего резидента компании "Элитим". "Инвестор решил расширить производство и арендовать дополнительные помещения в новых корпусах индустриального парка. Компания наладит выпуск мягких игрушек и сувенирной продукции", - сказал губернатор.

Индустриальный парк "Платформа" позволяет резидентам начать производственную деятельность на готовых площадях, значительно сократив инвестиционный цикл проекта. "Успешный опыт реализации проекта "Платформа" первой очереди в особой экономической зоне "Ульяновск" показал, что мы выбрали правильную стратегию: спрос инвесторов на готовые арендные площади спустя два года только увеличивается", - отметил Морозов.