Продажи спорттоваров в России в 2020 году выросли почти в три раза

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в РФ привела в 2020 году к почти трехкратному росту продаж спортивных товаров, а самыми популярными товарами стали скакалки, беговые дорожки, степперы и коврики для йоги. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon продаж за 10 месяцев 2020 года (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Покупать спортивные товары в 2020 году стали больше: на Ozon оборот от продаж этой категории за 10 месяцев 2020 года вырос на 187%. Уже весной средний чек в категории превысил 2 тыс. рублей, летом его рост доходил до 22% относительно начала года. С началом пандемии пользователи стали чаще покупать онлайн, в том числе и спортивные товары - продажи на интернет-площадках начали расти. В апреле на Ozon продажи спортивных товаров увеличились на 78% относительно февраля, в мае динамика ускорилась до 95% к февралю. Летом и осенью спрос на спортивные товары сохранился: продажи удвоились относительно аналогичного периода в прошлом году", - отмечает онлайн-площадка.

Согласно исследованию, осенью россияне тратят на спортивные товары и экипировку в среднем на 8% больше, чем в начале года.

Самый активный рост продаж отмечен в Новосибирске - жители региона стали активнее покупать онлайн, и продажи спортивных товаров за 10 месяцев возросли на 220% год к году. За ними следуют жители Екатеринбурга - рост на 169%, замыкает тройку лидеров Казань - рост на 155% в годовом соотношении.

Что покупали чаще всего

Весной самыми популярными товарами были коврики для йоги и фитнеса (рост продаж на 539% в годовом сопоставлении), гантели (+385%), утяжелители (+323%), степ-платформы (+273%), ролики для пресса (+385%) и эспандеры (+383%). Летом лидировали в спросе велосипеды (+291%), скейтборды (+507) и самокаты (+274), а осенью растет спрос на сноуборды (+121), лыжи (+228%), беговые дорожки (+416) и коньки (+421%).

"Отдельным трендом в этом году стали фитнес-резинки - компактный и недорогой эспандер для тренировки разных групп мышц в домашних условиях. Если говорить про 2020 год в целом, то самыми популярными товарами стали скакалки - их продажи выросли почти в девять раз относительно прошлого года, и спортивная одежда, которую стала популярнее в 5,5 раза", - отмечает Ozon.

Также в число популярных товаров за 10 месяцев 2020 года вошли спортивная обувь, которую покупали чаще почти в 3,5 раза, коврики для йоги и степперы (тренажеры, имитирующий шаги по лестнице), продажи которых выросли также более чем в три раза, а также беговые дорожки, чьи продажи выросли более чем в пять раз.

Одной из причин роста спроса на товары стал трехкратный рост ассортимента в октябре в годовом сопоставлении и четырехкратный рост количества продавцов на маркетплейсе Ozon в категории с начала года (сейчас их свыше 2 тыс.). Так, растет интерес пользователей к товарам для конного спорта - категория появилась на Ozon весной 2020 года, но уже в октябре продажи специальной одежды для конного спорта, недоуздков, седел и аксессуаров для верховой езды выросли в 12 раз по сравнению с весной.

Ранее во время режима самоизоляции, введенного в РФ из-за распространения коронавируса, российские интернет-площадки отмечали рост спроса на спортивные снаряды (бодибары и гантели) в два - шесть раз, на спортивные коврики - в полтора раза относительно прошлого года. В марте в каждый четвертый заказ покупатели Ozon добавляли по два коврика для фитнеса.