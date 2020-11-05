Индекс деловой активности в сфере услуг в России в октябре снизился до 46,9 пункта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре 2020 года снизился до 46,9 пункта против 53,7 пункта в сентябре. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в октябре 46,9 баллов, заметно опустившись с сентябрьского значения 53,7 баллов, что свидетельствует о возобновлении сокращения деловой активности. Спад активности был самым быстрым с мая и в целом устойчивым", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что сокращение числа заказов в октябре связано с возобновлением ограничений в целях предотвращения пандемии коронавируса и усилением мер в ключевых направлениях экспорта. Пониженный спрос привел к дальнейшему сокращению числа рабочих мест. Некоторые компании связывали это с тем, что освободившиеся по собственному желанию места не заполнялись. Кроме того, из-за избыточных производственных мощностей незавершенные заказы продолжили сокращаться. В то же время уровень инфляции тарифов на услуги увеличился. Совокупный индекс PMI по России в октябре составил 47,1 пункта против 53,7 пункта в сентябре.

"Несмотря на то, что поставщики услуг оптимистично оценивают перспективы активности, настроения упали до самого низкого уровня за пять месяцев. Неопределенность в отношении темпов восстановления экономики и распространения вируса серьезно повлияла на ожидания. На совокупном уровне производители и поставщики услуг продемонстрировали аналогичные тенденции, поскольку пандемия вновь начала проявляться. Согласно нашему последнему прогнозу, в IV квартале ВВП снизится на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад, при этом ожидается, что спад продлится до первых трех месяцев 2021 г.", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.