Ключевой японский индекс Nikkei обновил максимум за текущий год

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов в четверг вырос на 1,73% по сравнению с уровнем 4 ноября, до 24105,28 пункта, обновив максимум за текущий год. Соответствующий график опубликован на сайте газеты Nikkei , которая формирует одноименный индекс.

По данным телеканала NHK, эта тенденция связана с ростом акций на Нью-Йоркской бирже, который был вызван ожиданиями того, что представители Демократической партии США не смогут получить достаточное количество голосов на нынешних выборах и провести планируемое повышение налогов. Отмечается, что соответствующие ожидания распространились и среди игроков в Токио, которые начали скупать акции фармацевтических и IT-компаний.