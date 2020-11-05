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Выборы президента США - 2020

Ключевой японский индекс Nikkei обновил максимум за текущий год

По данным телеканала NHK, эта тенденция связана с ростом акций на Нью-Йоркской бирже, который был вызван ожиданиями того, что представители демократов не смогут получить достаточное количество голосов на нынешних выборах

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов в четверг вырос на 1,73% по сравнению с уровнем 4 ноября, до 24105,28 пункта, обновив максимум за текущий год. Соответствующий график опубликован на сайте газеты Nikkei, которая формирует одноименный индекс.

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По данным телеканала NHK, эта тенденция связана с ростом акций на Нью-Йоркской бирже, который был вызван ожиданиями того, что представители Демократической партии США не смогут получить достаточное количество голосов на нынешних выборах и провести планируемое повышение налогов. Отмечается, что соответствующие ожидания распространились и среди игроков в Токио, которые начали скупать акции фармацевтических и IT-компаний.

Теги
ЯпонияСШАВыборы президента США - 2020
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