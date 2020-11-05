Минтранс планирует создать единую систему навигации на автодорогах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД), следует из данных портала госзакупок.

В документах отмечается, что тендер на проведение научно-исследовательских работ на 48 млн рублей по новому проекту получило получило подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Предполагается, что разработка системы займет пять лет (с 2021 по 2027 годы). В том числе она позволит исключить дублирование данных и верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, указывается в информации к госзакупке.

"Разработка системы направлена на снижение себестоимости транспортных услуг за счет улучшения логистики перевозок грузов и пассажиров; еще одна цель - снизить смертность при авариях за счет анализа безопасности движения на конкретных участках автомагистралей", - сообщили изданию "Коммерсантъ" в Минтрансе РФ, отметив, что бесплатный доступ к системе получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.