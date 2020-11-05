"Сибур" внедрил технологию цифрового моделирования газохимических реакций на производстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Сибур" на своей площадке в Томске внедрил технологию цифрового моделирования газохимических реакций на производстве. Цифровая модель реактора полиэтилена высокого давления позволила сократить удельный расход дорогостоящих добавок на 12% без потери качества продукции, сообщили ТАСС в компании.

"Сибур" применил технологию, которая позволяет с высокой точностью моделировать физико-химические процессы на нефтегазохимическом производстве. Пилотный проект запущен на "Томскнефтехиме", где цифровая модель реактора полиэтилена высокого давления позволила значительно оптимизировать операционные издержки при его производстве", - рассказали в "Сибуре".

На цифровой модели томской установки было протестировано 139 сочетаний различных параметров работы оборудования, расхода сырья и инициаторов реакции. "Проведение такого количества физических экспериментов заняло бы около 10 лет, и, в теории, с учетом возможных потерь, они обошлись бы компании в сумму около 1 млрд рублей. Обсчет "в цифре", с учетом разработки самой модели, занял около полутора лет и стоил около 15 млн рублей", - отметил исполнительный директор корпоративного научного центра "Сибура" в Томске Владимир Бушков.

Прогнозная оценка ожидаемой экономии в масштабах предприятия составляет 50-60 млн рублей в год.

Планы внедрения технологии

Успешный опыт проекта в Томске позволяет планировать разработку цифровых моделей и для других производств "Сибура", в том числе крупнотоннажных. Так, цифровая модель может быть применена на крупнейшем проекте "Сибура" - "Запсибнефтехиме", подтвердил ТАСС собеседник близкий к компании.

"В Тобольске у нас уже самое современное оборудование, но оно работает в оптимально-средних для себя параметрах. А цифровая модель позволяет провести его тонкую донастройку под потребности конкретного предприятия", - говорит собеседник. В масштабах "Запсибнефтехима" экономический эффект от повышения производительности даже на 1% будет составлять без малого полмиллиарда рублей в год, указывает он.

Параллельно похожими проектами в мире занимаются такие компании, как BP и Borealis, а решения для DOW и Qenos разрабатывает американская AspenTech. "Сибур" одним из первых в мире перевел работу по моделированию процесса полимеризации этилена из теоретической в практическую плоскость, заключили в компании.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.