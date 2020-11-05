Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 78,1 рубля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 1,57%, до 78,0975 рубля, курс евро - на 1,01%, до 91,95 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на уровне 78,6575 рубля (-0,87%), евро опускался до 92,2575 рубля (-0,68%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,36% и достиг отметки в 2824,45 пункта, индекс РТС вырос на 1,18%, до 1121,24 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2820,01 пункта (+1,21%). Индекс РТС прибавлял уже 2,01% и находился на отметке в 1130,4 пункта.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,58% - до $40,58 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $38,84 за баррель, что на 1,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.