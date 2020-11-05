Кружки робототехники резидента "Сколково" открылись в ЮАР и Нигерии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первые онлайн-школы робототехники сети Robboclub.ru, созданные резидентом фонда "Сколково" компанией "Роббо", открылись в ЮАР и Нигерии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Международная сеть школ робототехники Robboclub.ru, созданная резидентом "Сколково" компанией "Роббо", вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга", - говорится в сообщении.

Партнер-франчайзи в Нигерии, по данным фонда, вложил в запуск проекта около €15 тыс. В такую же сумму обошлось открытие онлайн-школ в двух крупнейших городах ЮАР - Кейптауне и Йоханнесбурге. В них уже учатся более 60 ребят. А в течение года в Йоханнесбурге планируется создание кружка, который будет проводить и очные занятия. "Роббо" также ведет переговоры еще с несколькими предпринимателями из разных африканских стран.

По словам основателя компании "Роббо" Павла Фролова, Африка - перспективный регион для развития школ робототехники, хотя уровень развития рынка неоднородный. "Например, в ЮАР он достаточно прогрессивный, работают как собственные, так и международные EdTech-компании. В Нигерии рынок только зарождается, появляются первые проекты. Но в обеих странах техническое образование детей, в частности, робототехника, обозначено государством как приоритетное направление", - цитирует Фролова пресс-служба.

"Роббо" также поставляет в частные школы Нигерии свои инновационные инженерные классы для организации уроков программирования, робототехники и 3D-печати. Руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера "Сколково" Павел Кривозубов считает, что Африка становится одним из наиболее перспективных рынков для российских высокотехнологичных компаний.

"Экономика некоторых африканских стран по темпам роста превосходит среднемировые значения. Регион демонстрирует высокую потребность в развитии и внедрении технологий, подготовке ИТ-специалистов, модернизации образовательных программ. Решения нашего резидента компании "Роббо" нацелены на подготовку инженеров-инноваторов, которые смогут обеспечить технологическое развитие своей страны", - цитирует пресс-служба Кривозубова.

О компании

Сеть школ робототехники Robboclub.ru развивается с 2015 года. Первый заграничный кружок открылся в Финляндии в 2018 году - это собственный проект "Роббо". В 2019 году партнер из Таиланда купил франшизу на 10 клубов, первый из которых открылся в конце прошлого года. Весной 2020 года были запущены первые кружки в Японии - в Токио и Фукуоке, появился партнер в Румынии (Бухарест). Сейчас в сети более 130 кружков, из них 14 - собственные, остальные открыты партнерами по франшизе.