Строительство 68-этажной башни в "Москва-сити" планируют завершить в ноябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершают строительство 68-этажной башни в Московском международном деловом центре "Москва-сити", работы планируют закончить уже в ноябре, это вторая очередь высотки Neva Towers. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В настоящее время завершается строительство второй очереди - 68-этажной башни. Специалисты Комитета [государственного строительного надзора Москвы] ведут итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в ноябре. После устранения выявленных замечаний объект введут в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Объект возводится на Краснопресненской набережной, участок 17-18 ММДЦ "Москва-сити" (ЦАО, Пресненский) за счет инвестора. Комплекс состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь зданий - 357 тыс. кв. м, высота - 345 м. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Проектом предусмотрено создание 2 040 парковочных мест.

В прошлом году была введена в эксплуатацию первая очередь проекта - 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где размещена автостоянка на 1 701 машино-место. Общая площадь первой очереди - 186,1 тыс. кв. м, количество апартаментов - 848.

"По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина Комитет также усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.