Котировки на биржах материкового Китая выросли на фоне подсчета голосов в США

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Торги на бирже Шанхая завершились в четверг ростом основного индекса на 1,30% на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Положительная динамика на этом фондовом рынке наблюдается второй день подряд, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов поднялся на 1,30%, до отметки 3320,13. Днем ранее он незначительно подрос на 0,19%, до 3277,4 пункта. В плюсе оказался и сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). В четверг он вырос на 1,12%.

Весь день начавшиеся с плюса торги на шанхайской площадке проходили в положительной зоне без каких-либо серьезных колебаний. Сильнее всего выросли показатели по сводному индексу телекоммуникационных технологий, который преодолел отметку в 4%. Более чем на 2% выросли индексы по таким направлениям, как недвижимость, промышленность и потребительский сектор.

Ушли вверх по итогам торгов и котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 1,72%, до отметки 13894,26. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 1,48%.

Позитивная динамика на фондовых рынках материкового Китая отмечена на фоне продолжающегося подсчета голосов в США. Инвесторы ожидают итогов выборов, что может привести к некоторой реакции на бирже, однако напрямую ситуацию на местных фондовых рынках с выборами США китайские эксперты связывают слабо, указывая на большее влияние этого события на биржи в Гонконге и Нью-Йорке.

По словам главного советника по инвестициям компании LC Securities Ху Сяохуэя, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь", исходя из развития ситуации, возможно, что произойдет так, что победу одержит Джозеф Байден, однако число мест в Сенате США по-прежнему больше у республиканцев. "Это означает, что новая программа США по поддержке экономики может оказаться меньшей по масштабу. Это окажет давление на восстановление экономики", - считает эксперт. "Влияние выборов в США на акции типа "А" (торгуются на бирже в Шанхае - прим. ТАСС) весьма слабое, но довольно большое в Гонконге и в США. Инвесторам следует учитывать соответствующие риски", - полагает он.