Минтранс прорабатывает вопрос продления субсидий на контейнерный транзит на 2021 год

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассматривает возможность продления субсидий на контейнерные транзитные перевозки по территории России на 2021 год, заявил замглавы министерства Дмитрий Зверев в ходе пленарного заседания Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

"Уже видим, что это решение востребовано грузоотправителями, грузовладельцами, и совместно с заинтересованными государственными органами и ОАО "РЖД" прорабатываем вопрос о продлении субсидий на следующий год", - отметил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о субсидировании транзитных железнодорожных перевозок контейнеров по территории РФ. Размер компенсации теперь составит от 25 тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита.

Зверев напомнил, что мера направлена на дальнейшее развитие транзитных маршрутов, соединяющих припортовые станции Дальневосточного бассейна с Балтийским и Черными морями, а также железнодорожными пунктами пропуска на границах с Азербайджаном, Белоруссией, Польшей и Финляндией.