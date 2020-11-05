Новые месторождения в Арктике могут увеличить добычу ископаемых в 1,5 раза

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне России увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза - со 100 до 150 млн кубометров, говорится в распространенном в четверг сообщении института.

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, находящаяся в Арктическом регионе России, является одним из главных в стране и мире регионов по добыче нефти и газа. В ней находятся 14 областей, в которых уже найдены залежи полезных ископаемых, а также еще как минимум две области, в которых потенциальность запасов нефти и газа предстоит еще выявить. Сейчас добыча природного газа с учетом открытых недавно в этом регионе месторождений оценивается на уровне 100 млн кубометров.

"С учетом открытия новых месторождений ежегодная добыча природного газа может превысить 150 млн кубометров" - говорится в сообщении.

Сотрудники института выяснили, что увеличение количества добываемых запасов нефти и газа в Арктической зоне возможно за счет исследования новых и мало обустроенных с точки зрения инфраструктуры территориях - такими сейчас являются области в центральной и северной части Гыданского полуострова, Хатангский региональный прогиб, а также акватория южной части Карского моря.

Ученые также выяснили, что увеличение объемов добычи нефти и газа связано с доизучением тех территорий, в которых полезные ископаемых уже были обнаружены. На данный момент на этих территориях малоизучены те почвенные отложения, которые формировались в юрский период, а именно более 174 млн лет назад.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН - научный институт Сибирского отделения Российской академии наук, организованный в 2005 году. В структуре института 35 научно-исследовательских лабораторий. Среди основных направлений исследований ИНГГ сейсмология, современные геодинамические процессы, проблемы нефти и газа.