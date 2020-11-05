"Россети" и СО ЕЭС перевели на дистанционное управление распредпункт в Калужской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" и Системный оператор ЕЭС перевели на дистанционное управление распределительный пункт 220 кВ "Станы" в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Проект реализован совместно с Системным оператором ЕЭС. Это уже третий энергообъект в регионе, на котором внедрена технология. Ранее на дистанционное управление были переведены подстанции 220 кВ "Мирная" и "Спутник", - говорится в сообщении.

Дистанционное управление повысило надежность электроснабжения ключевого потребителя - Ферзиковского цементного завода группы LafargeHolcim, пояснили в группе.

Дополнительно реализация проекта повысила надежность функционирования и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы соседней Тульской области.

"Дистанционное управление позволяет до 10 раз уменьшить время проведения оперативных переключений в энергоустановках и снизить риски ошибок персонала. До 2025 года "Россети" планируют перевести на новый режим работы более 150 энергообъектов", - уточнила группа.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.