Работникам соцучреждений выплатили 13,4 млрд рублей за работу в период пандемии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудникам стационарных социальных учреждений за работу в период пандемии было перечислено порядка 467 тыс. выплат. Их общая сумма составила 13,4 млрд рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено более 467 тыс. выплат на общую сумму 13,4 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены.

Так, врачам произведено около 5 тыс. выплат, работникам среднего медицинского персонала - 82 тыс. выплат, социальным и педагогическим работникам - порядка 76 тыс. выплат, работникам младшего медперсонала - 164 тыс. выплат, техническим работникам - 139 тыс. выплат", - сообщили в министерстве.

Врачи в стационарных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

"Выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда в карантине продлены до 15 ноября. Для этого дополнительно направлено 2,8 млрд рублей. Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд рублей", - добавили в Минтруде.