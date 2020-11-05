Российские банки сообщили о рекордной выдаче ипотеки в октябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ВТБ и Райффайзенбанк отчитались о рекордных выдачах ипотечных кредитов в эту осень, продав в полтора раза больше ипотек в этом октябре в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом говорится в сообщениях пресс-службы банков.

Согласно данным ВТБ, нынешней осенью спрос на ипотечные кредиты банка впервые превысил рекордные значения марта этого года. В сентябре объем продаж составил 89,6 млрд рублей, в октябре - почти 100 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2019 года результат вырос на 58%, указали в банке.

При этом объемы выдачи ипотечных кредитов Райффайзенбанка в октябре стали рекордными для кредитной организации в 2020 году. Так, в минувшем месяце банк выдал кредитов на сумму более 7,69 млрд рублей, что на 47% больше показателя октября прошлого года. "Почти половина (49%) ипотечных выдач приходится на рефинансирование, - отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, слова которого цитирует пресс-служба. - Традиционно высокий интерес к этой программе мы связываем в том числе и с тем, что предлагаем одну из самых выгодных ставок рефинансирования на рынке. В сложившихся обстоятельствах мы стараемся предлагать больше возможностей для снижения долговой нагрузки без вреда для кредитной истории".

В свою очередь заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников прогнозирует, что объем продаж жилищных кредитов в России по итогам этого года вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн рублей, из которых около 900 млрд руб. придется на льготную ипотеку. "ВТБ свой рекорд продаж уже установил - выдачи по итогам 10 месяцев составили 731 млрд рублей, что превышает результат всего 2019 года и является абсолютным максимумом в истории банка. При этом мы отмечаем сохранение качественного уровня портфеля ипотечных кредитов и высокую платежную дисциплину заемщиков", - добавил банкир.

Ранее Банк России отмечал, что повышение темпов роста ипотечного кредитования может привести к росту цен на жилье. Это, в свою очередь, ограничит положительный эффект от снижения ипотечных ставок для доступности жилой недвижимости, считают в ЦБ.