Крупные сети прорабатывают вопрос поставки овощей в Приморье из Сибири и западных регионов

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Крупные розничные торговые сети прорабатывают вопрос поставки овощей в Приморье из Сибири и центральных регионов, чтобы не допустить роста цен. Об этом сообщили ТАСС в управлении торговли краевого министерства промышленности и торговли.

"Из-за эпидситуации в крае сокращены объемы автомобильных поставок овощей из Китая. Это в первую очередь помидоры, огурцы и перцы. Недостаточной объем поступлений ведет к росту цен на эти товары. Крупные розничные сети прорабатывают вопрос поставки овощей из Сибири и центральных регионов России", - сообщили в управлении торговли регионального Минпромторга.

Там уточнили, что наблюдается незначительный рост цен на овощи борщевого набора, однако он является сезонным и связан с затратами на переработку и хранение. Вместе с тем, железнодорожные перевозки овощей неэффективны из-за ночных холодов - это приводит к высокому проценту порчи овощей.

"Поставки рефконтейнерами еще в проработке, пока не организованы", - уточнили в управлении.

По данным регионального управления Россельхознадзора, за неделю с 26 октября по 1 ноября объем поставок овощей и фруктов в Приморье из Китая вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущей неделей и превысил 3 тыс. тонн.

Китайские власти в октябре ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции, и одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход Пограничный - Суйфэньхе, что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур. Движение через пункт пропуска возобновилось 27 октября. Власти Приморья обеспечили условия для того, чтобы водители смогли стать тесты непосредственно возле пунктов пропуска и оперативно получить их результаты.

В связи с этим остается сложной ситуация с поставками некоторых наименований фруктов и овощей в Приморье из КНР, откуда в регион осуществляются основные их поставки. В связи с коронавирусом, сообщила ранее пресс-служба краевого правительства, до 1 декабря продлен режим электронных очередей у пунктов пропуска автотранспорта на российско-китайской границе.