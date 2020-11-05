Правление РЖД одобрило финмодель застройки Рижского грузового двора

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правление РЖД одобрило организационно-правовую схему и финансовую модель проекта консолидации офисной недвижимости холдинга на территории Рижского грузового двора Москвы. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Проект предполагает создание единого многофункционального комплекса с размещением общественно-деловой застройки и жилого квартала. Участок застройки расположен вблизи Рижского вокзала столицы и его площадь превышает 20 га. Объем площадей, требуемых для релокации сотрудников РЖД и подконтрольных обществ, составит порядка 218 тыс. кв. м, при этом общий объем застройки превысит 700 тыс. кв. м.

Реализация проекта будет осуществляться специальной проектной компанией с привлечением внешнего инвестора. Выбор девелопера будет осуществляться на конкурентной основе с учетом особенностей финансирования проекта. Требуемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит порядка 127 млрд рублей.

В 2019 году состоялся международный конкурс на разработку концепции модернизации Рижского грузового двора и превращения промзоны в современный общественно-деловой квартал. Жюри конкурса признало лучшей концепцию японской команды Nikken Sekkei.

"Результатом будет не только строительство офисного комплекса холдинга РЖД как современной и динамичной компании, но и создание современного района, интегрированного в городскую жизнь и сочетающего в себе как места приложения труда, проживания, так и разнообразные социально значимые объекты, культурные центры, общественные пространства для отдыха и общения", - отметил заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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