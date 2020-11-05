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Выборы президента США - 2020

Индекс DAX растет на 1,12% в начале торгов на Франкфуртской бирже

Вчерашние торги закончились ростом индекса на 1,95%

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня вырос на 1,12%. Таковы данные торговой площадки на 09:10 четверга (11:10 мск).

DAX торгуется на уровне 12 462,5 пункта. На настроения инвесторов влияет продолжающийся подсчет голосов на выборах в США.

Вчерашние торги закончились ростом индекса на 1,95%. Опасения, что произойдет значительное падение котировок в связи с неопределенным исходом выборов, не оправдались. Лишь перед началом торгового дня наблюдалась негативная динамика, вызванная заявлениями баллотирующегося на второй срок действующего президента США Дональда Трампа о намерении обратиться в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

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ГерманияВыборы президента США - 2020
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