Торги в Гонконге завершились ростом индекса Hang Seng на 3,25%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились в четверг бурным ростом котировок на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США. Индекс Hang Seng поднялся на 809 пунктов (3,25%) и достиг значения 25 695 пунктов, свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой площадки.

"Рынок ожидает победы Байдена на выборах в США", - отметил финансовый аналитик Фрэнсис Лунь. По мнению эксперта из холдинга Hamura Четана Сета, президентство демократа Джозефа Байдена обещает "более предсказуемую внешнюю и торговую политику, что будет особенно выгодно для курса китайских акций".

Положительная динамика охватила все без исключения "голубые фишки", входящие в структуру индекса. На 9% подорожали акции мультинационального конгломерата CK Hutchison, одного из лидеров в области морских грузоперевозок.

Сразу на 18,83% улучшились позиции китайской корпорации ZTE - производителя телекоммуникационного оборудования. На 7,4% увеличилась рыночная капитализация производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта "Русал" прибавили в весе 3,5% - до 2,96 гонконгского доллара за бумагу.