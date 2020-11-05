Прибыль Nintendo выросла втрое на продажах Switch и Animal Crossing

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль японской компании Nintendo в первой половине 2020 финансового года (начался 1 апреля 2020 года) выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японской корпорации.

Так, чистая прибыль компании с апреля по сентябрь достигла отметки в 213,12 млрд иен (около $2 млрд по текущему курсу). Операционная прибыль, в свою очередь, достигла отметки в 291,42 млрд иен ($2,7 млрд), продемонстрировав почти 200%-й прирост. Резкий рост прибыли связан с мощными продажами флагманской консоли компании - Switch и одной из самых популярных игр для нее - Animal Crossing, которая вышла 20 марта 2020 года и уже разошлась тиражом в более 22 млн копий.

Nintendo также улучшила свой прогноз по продажам приставок Switch в текущем финансовом году (завершается 31 марта 2021 года) с 19 млн до 24 млн единиц.

В январе этого года Nintendo Switch, которую можно использовать и как домашнюю приставку, и как портативную консоль, обошла по числу проданных единиц знаменитую 16-битную приставку Super Nintendo Entertainment System (SNES). На конец прошлого года по всему миру было продано 52 млн 480 тыс. Switch, в то время как мировые продажи SNES в период ее реализации с 1990 по 2003 год составили порядка 49,1 млн экземпляров. Осенью прошлого года в продажу поступила облегченная и менее габаритная версия приставки - Switch Lite. Визитными карточками японской компании по-прежнему остаются такие франшизы, как супер-братья Марио, покемоны и легенда о Зельде.