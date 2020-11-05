Индекс РТС в ходе торгов вырос на 3,6%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе биржевых торгов вырос на 3,63% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 1148,39 пункта, следует из данных Мосбиржи на 11:23 мск.

Индекс Мосбиржи растет на 2,15% - до 2848,49 пункта.

К 11:34 мск биржевые индексы немного замедлили рост. Так, индекс РТС находился на отметке в 1147,02 пункта (+3,5%), а индекс Мосбиржи на уровне 2844,13 пункта (+2,07%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,65% - до $40,95 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $39,15 за баррель, что на 0,81% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.