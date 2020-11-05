Москва планирует потратить 641 млрд рублей на развитие транспортных систем в 2021 году

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 641 млрд рублей планируется выделить в бюджете Москвы на развитие транспортных систем в следующем году. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, директор ассоциации "ТАМА" Норайр Блудян.

"Почти 641 млрд рублей будет направлено в следующем году на развитие транспортных систем. Хочу заметить, что если раньше мы активно рассматривали зарубежный опыт развития городского транспорта, то сегодня Москва, к примеру, по количеству электробусов является лидером в Европе, их уже более 500, и может быть примером одной из лучших практик в этом виде транспорта. А в следующем году получит еще 400, в том числе электробусы особо большой вместимости - новый продукт полностью российского производства. Понятно, что такие масштабные проекты требуют немалых инвестиций", - сказал Блудян.

Он подчеркнул, что Москва продолжит поступательно реализовывать свою транспортную стратегию, делая ставку на городской общественный транспорт с одновременным развитием инфраструктуры, транспортного каркаса, ускорением маршрутов наземного транспорта.

"Расходы на транспорт продолжают иметь приоритет, хотя соблазн сократить их, учитывая год пандемии, наверняка был. Важно отметить, что и пассажиры уже привыкли к постоянным улучшениям - все ждут выхода на свои ежедневные маршруты обновленного подвижного состава, новых трамваев и электробусов, строительства станции метро или МЦД в пешей доступности", - заключил Блудян.

Правительство столицы во вторник одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Инвестиционный бюджет, или бюджет развития в 2021 году составит 1 трлн 192,1 млрд рублей - 37,8% расходной части бюджета. В него включены адресная инвестиционная программа города Москвы - 604,9 млрд рублей, мероприятия развития, в числе которых капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взнос в Фонд реновации и Московский фонд защиты прав дольщиков - 587,2 млрд рублей.