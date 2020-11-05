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Выборы президента США - 2020

Миланская биржа начала торги с повышения основного индекса

Как отмечают местные аналитики, ситуация с прошедшими выборами в США в целом была принята спокойно на мировых биржах, включая европейские

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже в четверг начались с роста основного индекса FTSE MIB. Как следует из данных на сайте торговой площадки, сразу после открытия торгов он набрал 1,4%, достигнув отметки в 19 628 пунктов.

Как отмечают местные аналитики, ситуация с прошедшими во вторник выборами в США, на которых до сих пор идет подсчет голосов, в целом была принята спокойно на мировых биржах, включая европейские.

В большей степени на итальянский финансовый рынок может влиять внутренняя эпидемическая ситуация, из-за ухудшения которой правительство решило объявить новый карантин в ведущих с экономической точки зрения областях - Ломбардии и Пьемонте.

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ИталияВыборы президента США - 2020
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