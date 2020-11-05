Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на продажу валюты 50,1 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ направит на продажу валюты с 9 ноября по 4 декабря 50,1 млрд рублей, по 2,5 млрд рублей ежедневно, сообщает министерство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте - 2,5 млрд руб.", - говорится в сообщении.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2020 года в размере - 68,3 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2020 года составило 18,1 млрд руб.", - сообщает Минфин.