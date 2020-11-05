Песков: возможность приобретения Минском месторождения нефти в РФ будет прорабатываться

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вопрос о возможном приобретении Белоруссией нефтяного месторождения на территории России будет прорабатываться, пока в нем нет конкретики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом вопросе пока нет конкретики", - сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что вопрос "ставился с белорусской стороны". "Он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - отметил Песков.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным озвучил инициативу о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, речь шла речь о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Белоруссию в будущем году. "Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", - цитировало сообщение пресс-службы агентство БелТА.