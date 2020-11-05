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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей впервые с 28 октября

В то же время евро подешевел на 1,23% и находился на отметке в 91,75 рубля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 1,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 77,87 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:44 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 78 рублей 28 октября.

К 12:08 мск курс доллара замедлил снижение и торговался на уровне 77,95 рубля (-1,8%). В то же время евро дешевел на 1,23% и находился на отметке в 91,75 рубля.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,02% - до $40,81 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,14%, до $39,02 за баррель.

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