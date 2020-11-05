На поддержку пострадавших в Беслане направят более 125 млн рублей в 2021-2023 годах

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 125 млн рублей будет направлено на поддержку пострадавших в результате террористического акта в Беслане в 2004 году. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства Российской Федерации, который касается принятия необходимых мер по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Проектом федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на эти цели ежегодно предусмотрено выделение 41,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно проведенному анализу состояния здоровья граждан, пострадавших при теракте, необходимо ежегодно и планомерно осуществлять мероприятия по оказанию им специализированной медицинской помощи, в том числе по восстановлению, оказанию социальной и реабилитационной помощи.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров направлял обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложил оказать социальную поддержку населению, после чего было выпущено соответствующее поручение в адрес правительства РФ. По инициативе Минэкономразвития России удалось изыскать средства на поддержку пострадавших граждан и включить их в проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Люди смогут получать необходимую медицинскую помощь системно. В ведомстве данную работу курирует первый замминистра Минэкономразвития России Михаил Бабич.

Помощь в лечении, реабилитация, путевки

Пострадавшим будет предоставлена адресная материальная помощь на оплату медико-социальной реабилитации за пределами Российской Федерации и приобретение санаторно-курортных путевок. Также предусмотрена возможность авансирования расходов граждан с последующим подтверждением затрат.

На сегодняшний день в оказании специализированной медицинской помощи нуждаются шесть граждан указанной категории, в приобретении ежегодных санаторно-курортных путевок - 336 граждан.

Предоставление выплат и определение граждан, имеющих право на получение санаторно-курортного лечения, будет осуществляться на уровне республики на основании постановлений о признании потерпевшими в результате террористического в Беслане, выданных правоохранительными органами, а также медицинских показаний, установленных лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказалось более 1 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.