Кабмин выделит четырем регионам Дальнего Востока 330 млн рублей на благоустройство

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит четырем регионам Дальнего Востока 330 млн рублей на благоустройство территорий. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Дополнительные 330 млн рублей получат Забайкальский край, Амурская и Магаданская области, Республика Бурятия, - рассказал он. - Во всех этих регионах речь идет о благоустройстве территорий". В частности, по словам главы правительства, выделенные средства позволят в Амурской области провести капитальный ремонт детских и спортивных площадок, в Бурятии - модернизировать материально-техническую базу авиационного техникума, а также реконструировать парк культуры и отдыха, школы и музей в Забайкальском крае.

Мишустин напомнил, что во время рабочей поездки по Дальнему Востоку подробно обсуждал вопрос укрепления участка берега Охотского моря в бухте Нагаева. "Эта дорога имеет стратегическое значение для Магаданской области, - заметил он. - Теперь благодаря федеральному участию там будут проведены необходимые работы".