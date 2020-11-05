"Почта России" перенесла открытие таможенного склада в Казани

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Срок открытия таможенного склада в Казани сдвигается с 1 ноября, проект будет реализован до февраля 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин.

"Таможенные склады планируется открыть в Москве, Новосибирске и Казани, в Татарстане пилот по таможенным складам будет запущен в первую очередь. Срок непосредственного открытия в Казани, с которым мы надеялись успеть к 1 ноября, сдвинулся, однако работа, несмотря на вторую волну пандемии, идет в хорошем темпе. Мы ожидаем завершения процесса подготовки постановления правительства и приказа Минфина об особенностях операций на таможенных складах, по этому треку проект движется в сроках, обозначенных в обсуждении на совещании в правительстве - готовность к открытию не позднее февраля 2021 года", - сказал он.

Скатин отметил, что "Почта России" уже подготовила документы в таможенные органы Татарстана на создание бондового склада в Казани, сейчас идет активный процесс интеграции IT-систем компании и ФТС и согласование контрактов с поставщиками. "В качестве первых экспортных партнеров решено было привлечь два крупных и одно малое предприятие Татарстана - "Камаз", "Элекон" (предприятие по разработке и производству электрических соединителей - прим. ТАСС) и продавца автомобильных аксессуаров из Набережных Челнов", - добавил Скатин.

Куратор проекта создания бондового склада, помощник президента Татарстана, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев пояснил, что в республике экспортная деятельность рассматривается как один из главных факторов повышения устойчивости и экономического роста. "Мы уверены, что потенциально татарстанские поставщики могут экспортировать в десятки и сотни раз больше, но сначала надо значительно снизить издержки и упростить осуществление экспортно-импортных торговых операций. Бондовая зона, которая вскоре начнет свою работу в Татарстане, позволит решить задачу. Наши предприниматели получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом. А это значит рост благосостояния и занятости населения республики", - сказал он.

Как будет работать таможенный склад

По словам Скатина, схема доставки импортных товаров через таможенные склады выглядит следующим образом: cначала партия с товарами от продавца завозится в Россию, все товары проверяются на безопасность и соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности и помещаются на таможенный склад. Партия расконсолидируется, каждый товар маркируется уникальным штрих-кодом и передается в зону хранения. После чего "Почта России" информирует продавца о готовности товаров к отгрузке покупателям, а продавец размещает эти товары для продажи на маркетплейсе. Затем покупатель делает заказ на маркетплейсе. Этот заказ направляется в "Почту России", которая собирает заказ, осуществляет в электронном виде таможенное декларирование товаров по процедуре выпуска для внутреннего потребления, оплачивает соответствующие таможенные пошлины, сборы и налоги. Наконец, "Почта России" доставляет заказ покупателю и сообщает маркетплейсу о вручении.

"Схема работы через таможенные склады позволит существенно сократить срок доставки товаров покупателям - от 2-3 недель до 2-4 суток по всей стране, а также выстроить прозрачные условия в части уплаты пошлин и налогов. Таможенный склад, как некая нейтральная зона, может существенно сокращать и сроки экспорта товаров. В таком формате компания заводит товары на склад, они проходят необходимые таможенные процедуры и подготавливаются к экспорту - таким образом существенно экономится время с момента поступления зарубежного заказа на российский продукт до вывоза его покупателю", - объяснил он.

О таможенных складах

В конце июля "Почта России" представила правительству РФ новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. В результате этого минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного-двух дней.

Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь в B2B сегменте. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу "Почты России", если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, зарубежные продавцы смогут создать на территории России товарный запас, что позволит в разы сократить отрезок времени между кликом на сайте и доставкой потребителю. Изначально предполагалось, что эксперимент стартует в феврале 2021 года, а в качестве пилотных территорий планировалось использовать Московскую область и Новосибирск.