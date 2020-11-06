В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Картина рисков на внутреннем контуре также меняется. Пандемия <…> и связанные с ней ограничения заставляют нас действовать более оперативно. Это позволило нам уже в апреле сфокусировать внимание на новые индикаторы и дополнительно настроить систему. Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством", - сказал он.

Чиханчин добавил, что дополнительный фокус банков на отслеживание таких операций позволил ведомству маркировать финансовые потоки по степени риска. При этом особый контроль совместно с участниками антиотмывочной системы выстраивается за использованием госсредств, выделяемых на крупнейшие инфраструктурные проекты и достижение национальных целей.

"Ваши сведения неоценимы. Они позволяют установить несоответствия в расчетах, отвлечение средств в депозиты, нецелевое использование бюджетных средств. И такая информация востребована не только нами, но и правоохранительными органами, которые только в этом году с учетом полученной информации возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства", - отметил глава ведомства.

Так, только в 2020 году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в бюджет возмещено около 18 млрд рублей, а около 100 млрд рублей арестовано, добавил Чиханчин.