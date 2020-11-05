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Пандемия COVID-19

Власти Москвы: бюджет города позволяет быстро адаптироваться к ситуации в период пандемии

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, экономика Москвы сегодня является драйвером восстановления экономики страны в целом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Высокий уровень потребления сохранился в Москве даже в период пандемии коронавируса, бюджет города достаточно гибкий и позволяет быстро реагировать на ситуацию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, экономика Москвы сегодня является драйвером восстановления экономики страны в целом, в том числе благодаря тому, что является крупным рынком потребления. Даже в период самоизоляции в столице сохранялся высокий уровень потребления - как населения, так и на уровне предприятий, а также за счет самого городского бюджета.

"Бюджет Москвы достаточно гибкий и позволяет правительству быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. В этом году необходимые меры поддержки и дополнительное финансирование системы здравоохранения были приняты без внесения изменений в закон о бюджете", - сказал он.

По словам заммэра, в условиях пандемии увеличиваются вложения в медицину. Здравоохранение становится самой крупной госпрограммой в городе.

Ранее правительство столицы во вторник одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы бюджета на следующий год превысят 2,64 трлн рублей, а 56% расходов направят на социальные нужды.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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