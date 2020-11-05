Объем поправок к проекту бюджета на 2021-2023 годы составит около 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составляет около 3,5 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Министерство предложило внести поправки на 1,51 трлн рублей на 2021 год, на 929,4 млрд рублей на 2022 год и на 1,05 трлн рублей на 2023 год.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету. "Мы проделали большую работу по формированию бюджета, отвечающего вызовам времени. Минфин каждый день прорабатывал десятки масштабных предложений, поступивших в процессе рассмотрения проекта закона. В результате подготовлено 639 поправок, которые сегодня были вынесены на рассмотрение", - приводятся в сообщении слова Силуанова, представившего поправки на заседании правительства РФ.

Структура поправок

Как отметили в Минфине, структурно поправки можно разделить на четыре группы. При этом два основных блока касаются национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики.

Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым - необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований. Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности, подчеркнули в Минфине.

В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ в 2021 году дополнительно направляется 100 млрд рублей (всего 130,3 млрд рублей). По данным Минфина, эти меры связаны с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства).

На модернизацию первичного звена здравоохранения было зарезервировано по 90 млрд рублей ежегодно в 2021-2023 годах. Поправками ко второму чтению эти бюджетные ассигнования передаются Минздраву России и Федеральному медико-биологическому агентству, добавили в Минфине.

Также, согласно материалам Минфина, были распределены по объектам средства программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. "В 2021-2022 годах по 200 млн рублей ежегодно, в 2023 году - 600 млн рублей", - говорится в материалах.

Взаимодействие с парламентом

По словам Силуанова, в работе над поправками стояло сразу несколько приоритетных задач и в поиске оптимальных решений помогло в том числе активное взаимодействие с Федеральным Собранием РФ. "На 2021 год распределены все субсидии и субвенции регионам. Сделано это, чтобы оказать финансовую поддержку бюджетам субъектов РФ при ухудшении экономической ситуации и снижении налоговых и неналоговых доходов регионов. Напомню, что предельный срок заключения соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 1 января 2021 года. Это ускорит доведение средств до регионов, а также повысит прозрачность и эффективность межбюджетных трансфертов", - приводятся в материалах слова Силуанова.