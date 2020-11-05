Экспорт продукции АПК из России за 10 месяцев вырос на 14%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия нарастила экспорт продукции АПК за 10 месяцев 2020 года на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до $23,067 млрд. Об этом говорится в материалах Федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза России.

По данным экспертов, поставки за рубеж зерна за отчетный период выросли на 14%, до $7,542 млрд, масложировой продукции - на 17%, до $3,73 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17%, до $3,322 млрд. Экспорт мясной и молочной продукции за 10 месяцев вырос на 43%, до $917 млн. Одновременно экспорт рыбы и морепродуктов сократился на 4%, до $4,326 млрд.

Согласно материалам, лидером среди стран-импортеров российской продукции АПК остается Китай, объем продаж в который за 10 месяцев вырос на 244%, до $3,2 млрд. Экспорт в страны Евросоюза за этот период вырос на 11% и составил $2,6 млрд, экспорт в Турцию увеличился на 20%, до $2,5 млрд.

Экспорт продукции АПК из России в 2019 году составил $25,6 млрд. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", поставки за рубеж в 2020 году составят $25 млрд. Однако, по прогнозу Минсельхоза, этот показатель может превысить $27 млрд.