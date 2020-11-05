В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь - сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов. Одна из них - это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза", - сказал он.

По словам главы департамента, объем по таким операциям растет постоянно.

Ясинский также сообщил, что на текущий момент стоит глобальная задача по модификации законодательства для решения проблемы исполнительных листов. Так, Министерство юстиции подготовило соответствующий законопроект, в подготовке которого принимал активное участие Банк России.

"Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных", - добавил он.