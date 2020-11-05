В Якутии в 2021 году на поддержку сельского хозяйства направят 9,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сумму в размере 9,8 млрд рублей планируют направить в 2021 году на поддержку сельского хозяйства в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минфина. Законопроект о государственном бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был принят в четверг в первом чтении на пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии.

"В проекте закона "О государственном бюджете Якутии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на поддержку сельского хозяйства в следующем году предусмотрено 9,8 млрд рублей. В том числе в проекте закона учтены средства на внедрение новых механизмов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, озвученные в послании [в декабре 2019 года] главы республики Айсена Николаева. Так, в 2021 году 2 млрд 862,5 тыс. рублей направят на заготовку сырого молока и 1 млрд 253,1 тыс. рублей - на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах", - сказали в министерстве.

Как отметил министр финансов Якутии Валерий Жондоров на пленарном заседании Ил Тумэн, страховые взносы на ОМС неработающего населения увеличиваются на 407 млн рублей в 2021 году - до 9 млрд 372 млн рублей. В 2021 году увеличена субсидия на возмещение недополученных доходов организаций коммунального комплекса - с 16,6 млрд до 22,2 млрд рублей, также на финансовое обеспечение государственных гарантий на получение образования увеличена сумма до 31 млрд 999 млн рублей, или на 4,2 млрд рублей от первоначального утвержденного закона.

"В рамках реализации указа президента Российской Федерации Якутия участвует в 11 национальных проектах. В 2021 году [на них] предусмотрено 24 млрд 296 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 11 млрд 243 млн рублей, за счет Фонда содействия [реформированию] ЖКХ - 8 млрд 197 млн рублей. В 2022 году прогнозируется увеличение суммы до 31 млрд 733 млн рублей, при этом за счет федерального бюджета - 10 млрд 941 млн рублей, за счет Фонда содействия [реформированию] ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 15 млрд 563 млн рублей", - сказал Жондоров.

Как отметили в пресс-службе регионального Минфина, в законопроекте предусмотрено предоставление государственных гарантий на финансовое обеспечение строительства канализационного коллектора в Якутске (первой и второй очередей) на общую сумму свыше 453,8 млн рублей с 2021 по 2023 годы, а также на строительство полигона по размещению твердых коммунальных отходов в Якутске на 2021 год - в сумме 171 млн рублей.

Прогнозируется, что доходы государственного бюджета республики составят в 2021 году 199 млрд 226 млн рублей, расходы - 200 млрд 224 млн рублей. Ожидается, что размер дефицита бюджета составит в 2021, 2022 и 2023 году по 998,5 млн рублей.