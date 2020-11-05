Самый северный международный порт России увеличил объемы грузопереработки на 11%

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Дудинский морской порт (Таймыр, Красноярский край), самый северный международный морской порт России и крупнейший в Сибири, увеличил за девять месяцев 2020 года объемы переработки грузов на 11% - до 3 млн тонн. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании "Норникель".

"Всего за девять месяцев 2020 года докеры порта Дудинки переработали 3 млн т грузов, что на 300 тыс. т больше, чем за тот же период прошлого года. В порт поступило 2,3 млн т грузов: по морскому направлению было перевезено 376 тыс. т, по речному - 1,92 млн т", - говорится в сообщении. Из Дудинки по Енисею было отправлено 54,8 тыс. тонн и по Северному морскому пути в европейскую часть России - 633 тыс. тонн. Из Дудинки отправлялась готовая продукция компании "Норникель" - файнштейн, товарная сера и медные катоды. На Таймыр доставлялись ГСМ, продовольствие, товары бытового назначения и промышленное оборудование.

В компании отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции уменьшилось число заходов морских судов, в том числе и иностранных. В то же время в "Норникеле" пояснили ТАСС, что увеличился грузопоток по Енисею. В частности, увеличился поток оборудования и материалов для реализации "Серного проекта".

"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 85%. Объем инвестиций - около 250 млрд рублей.

Дудинский морской порт находится в ведении Заполярного транспортного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.