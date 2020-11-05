Подмосковные компании заключили экспортные контракты на $33 млн за девять месяцев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подмосковные компании при участии регионального Фонда ВЭД в январе-сентябре 2020 года заключили экспортные контракты более чем на $33 млн, сообщила в четверг пресс-служба Мининвеста Московской области.

"Объем контрактов, заключенных подмосковными предприятиями при содействии Фонда поддержки Московской области, в январе-сентябре 2020 года составил $33,47 млн. За 2019 год организация выделила из регионального и федерального бюджетов порядка 72 млн рублей на развитие экспорта продукции малых и средних предприятий, а всего было экспортировано товаров подмосковных производителей на $7,6 млрд. В этом году услугами Фонда воспользовались 307 субъектов МСП региона", - приводятся в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что экспортные контракты заключили 77 компаний, при этом 18 из них вышли на иностранные рынки впервые. Это более чем втрое превышает плановые показатели.

Московская область экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью: продукцию машиностроения, высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, медицинское оборудование, пищевую продукцию, а также экспортирует услуги. Фонд активно развивает региональный экспорт, помогая принимать участие в профильных выставках, содействуя в размещении на ведущих международных электронных площадках.